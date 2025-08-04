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Не теряйте времени даром. Гороскоп с 4 по 10 августа

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Ярким событием недели станет последнее Полнолуние календарного лета, которое состоится в субботу, 9 августа. Ещё одно значимое событие – переход Марса в зодиакальное созвездие Весы, которое состоится 7 августа, с одной стороны давая старт преобразованиям, но в то же время, усиливая давние споры и противостояния. До субботы Луна растёт, а потому не теряйте времени даром и претворяйте в жизнь идеи и планы, которые давно хотели осуществить. Помешать смелому шагу могут сомнения себе и страх неудач, с которым и предстоит работать, дабы достичь желаемого в карьере и личных отношениях. Постарайтесь не увязать в давних спорах и тяжбах, как бы вас не провоцировали. Всё это только отдалит от решения. Новый взгляд на давние проблемы позволит с ними справиться. Понедельник и вторник располагают к получению новых знаний, расширению кругозора. Продуктивно сложатся как деловые, так и развлекательные поездки. Полезно поработать с целями и стратегией их достижения. Среда и четверг – располагают к выгодным продуманным покупкам. Стоит заняться рутинными делами. С понедельника по четверг – удачное время для посещения парикмахера. Пятница – время экспериментов и смелых шагов. Удачно могут сложиться незапланированные поездки и встречи. . В субботу важно не перегружать себя долгими разговорами в попытке разрешения конфликтных ситуаций или нахождения новых путей развития. Постарайтесь больше отдыхать, в том числе применяя дыхательные техники. Воскресенье располагает к романтике и мечтам. Стоит запланировать свидания и вечеринки.

Овен – будьте выше досужих разговоров и интриг, в которые вас попытаются втянуть деловые партнёры и домочадцы. Возникшие обиды, сомнения, тревоги способны усложнить отношения, испортив настроение. Поменяв отношение к происходящему, вы сможете изменить тему разговора, планы, в том числе и на летний отдых, и эти перемены наполнят жизнь позитивными эмоциями. Принимая оригинальные предложения, вы начнёте работу над новыми проектами, оставив злопыхателей наедине с их амбициями.

Телец – возникший тупик в делах, может нервировать, негативно отражаясь на здоровье. Пора оценить взваленный на себя объём работы, а также методы и способы, которые вы используете для его выполнения. В итоге поведённой ревизии удастся освободить себя от рутинных забот, которые вы тянете на себе по привычке, а также найти новые способы выполнения привычной работы. Появится возможность сменить место работы, чуму поспособствует общение с влиятельными людьми и руководством. Всё это позволит увеличить доходы и улучшить самочувствие.

Близнецы – давние коллеги и знакомые могут не воспринимать всерьёз ваши идеи и предложения, поскольку им не захочется что-либо менять в жизнь и они попытаются остановить ваши попытки к переменам. Преодолев сопротивление, вы сможете много достичь. Станут возможными дальние деловые и развлекательные поездки, начнут претворяться в жизнь смелые задумки, что позволит вам достичь новых высот в карьерном развитии, а также устроить летний отдых, который действительно впечатлит.

Рак – очередная волна пустяковых, но затяжных споров может возникнуть к дома, тк и на работе. В очередной раз приведя давно знакомые всем аргументы, вы останетесь с ожидаемым нулевым результатом. Оставьте попытку доказать очевидной и займитесь неожиданно возникшими идеями и предложениями. К удивлению домочадцев, вы сможете существенно увеличить доходы. рассчитаться долгами и сделать долгожданные покупки. Появится возможность улучшить здоровье.

Лев – построенные планы могут рушиться по самым разным причинам, что может раздражать, становиться причиной конфликтов с друзьями и деловыми партнёрами. Столкнувшись с преградами, не тратьте силы, а примите происходящие преобразования. Взамен отложенным встречам и поездкам, состоятся другие, которые окажутся более полезными в конечном итоге для вас. Возможно расширение круга общения, что обогатит вас новыми знаниями.

Дева – остерегайтесь заманчивых финансовых предложений, но в то же время и не стойте на месте, не делая ничего. Возникшие финансовые затруднения могут вызывать апатию, но всё это вполне поправимо. Поменяйте подходы в работе или собственном бизнесе и ваше финансовое положение начнёт улучшаться. После череды растрат, вы сможете выйти на новый уровень доходов, что позволит рассчитаться по счетам и сделать хорошие приобретения.

Весы – домочадцы и деловые партнёры будут отвергать ваши идеи, настаивая на своём, но проблема в том, что они не до конца понимают чего хотят, и предлагают вам поблуждать вместе с ними в трёх соснах. Оставьте их при своём мнении, не вступая в споры, и продолжайте реализацию намеченных планов. Встречи и поездки, которые состоятся по вашей инициативе, пойдут на пользу делам, а также отношениям, поскольку вы хорошо отдохнёте, разрядив напряжённую обстановку в доме и на работе.

Скорпион – тревожась по каждому пустяку, вы изводите себя, усложняя ситуация на работе и ухудшая своё здоровье. Пересмотрите приоритеты, меньше тревожьтесь, достаточно отдыхайте. Освободившись от рутины, вы заметите новые возможности, благодаря которым удастся увеличить доходы, достичь заметного прогресса в затянувшемся ремонте или строительстве. Удастся совершить долгожданные покупки.

Стрелец – обстоятельства могут вынуждать к совершению незапланированных покупок или финансовых сделок, но воздержитесь от поспешных решений. Ситуация вскоре может в корне измениться, а потраченные средства уже не вернуть. Воздержитесь от кредитов, а также от займа денег под проценты. Ваша железная выдержка позволит найти рациональное решение возникшим финансовым трудностям. Перемены возможны в вашем окружении.

Козерог – словом и своими поступками вы можете больно ранить близких людей, что способно разрушить давние отношения. Амбиции способы оставить вас наедине с трудностями, лишив необходимой поддержки. Взвешенно принимая решения, опираясь на интуицию и давнюю дружбу, вы сохраните отношения и получите помощь со стороны влиятельных людей. Вам могут посодействовать в получении документов, либо получении хорошей должности.

Водолей – воздержитесь от опасных приключений и экспериментов. Решив попробовать себя в чём-то новом, оцените безопасность этого увлечения и опыт людей, предложивших эксперимент. Просчёты могут послужить причиной досадных происшествий. Не давайте волю эмоциям, отвечая на провокационные посты в соцсетях и придерживайтесь своих принципов. Дальние поездки, либо общение с людьми издалека не только расширят кругозор, но и помогут осуществить мечты.

Рыбы – финансовые возможности не безграничны, а потому соизмеряйте таты со своими возможностями. Кредиты могут закрыть на небольшое время ваши расходы, но всё это не надолго, и в скором времени ситуация ещё больше усложнится. Сосредоточьтесь на росте доходах. Оригинальные идеи позволят выйти из финансового тупика и начать пополнять казну. Удастся рассчитаться по счетам и сделать выгодные покупки во время незапланированного шопинга.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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