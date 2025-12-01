Погода
В Кыргызстане сократилось число получателей ежемесячных соцпособий

В Кыргызстане по состоянию на 1 ноября текущего года ежемесячное социальное пособие получают 108,4 тысячи человек это на 2% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Как уточнили в ведомстве, пособие назначается гражданам, не имеющим права на пенсионное обеспечение и неспособным к трудовой деятельности. Получателями являются дети с инвалидностью до 18 лет, дети, оставшиеся без одного или обоих родителей, лица с инвалидностью с детства и по общему заболеванию, матери-героини и пожилые граждане.

Размер ежемесячного пособия варьируется от 2 000 до 8 000 сомов в зависимости от категории. Средний размер по республике составляет 6 344,7 сома. На выплаты по состоянию на 1 ноября 2025 года направлено 7,2 миллиона сомов.

В министерстве напомнили, что для жителей населённых пунктов с районными коэффициентами размеры госвыплат рассчитываются с применением этих коэффициентов к зарплате и другим соцвыплатам.


URL: https://www.vb.kg/448868
Теги:
Минтруда, Кыргызстан
