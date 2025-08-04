В Кыргызстане снизилось число повторных судебных экспертиз

Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (СЭС) подвела итоги деятельности за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил председатель СЭС Талантбек Кожонов, за отчётный период зафиксировано снижение количества повторных и дополнительных экспертиз, а также уменьшение числа возвращённых без исполнения материалов. Это свидетельствует о повышении качества исследований и более точной работе правоохранительных органов и судов при их назначении.

Среди ведомств наибольший объём экспертиз (78%) приходится на МВД. По региональному распределению лидируют Бишкек (35%), Чуйская (20%) и Ошская (17%) области.

Отмечен рост платных услуг: за шесть месяцев СЭС провела 2582 исследования для юридических и физических лиц. Доходы от этих услуг составили почти 5 млн сомов (4 997 155 сомов), что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Успех объясняется расширением спектра исследований и ростом доверия к экспертам Службы.

На совещании были также обсуждены проблемные вопросы и определены приоритеты на второе полугодие. "Важно не останавливаться, а усиливать профессионализм, прозрачность и доверие со стороны общества", - отметил Талантбек Кожонов.

По итогам совещания работа структурных и региональных подразделений СЭС была признана удовлетворительной.