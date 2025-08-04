Денис Петрашов вернулся с бронзой с ЧМ по плаванию

В международном аэропорту "Манас" состоялась торжественная встреча кыргызстанских пловцов Дениса Петрашова и Айымкыз Айдаралиевой, вернувшихся с чемпионата мира по плаванию, который прошёл в Сингапуре.

Спортсменов встретили директор Дирекции по олимпийским видам спорта при Госагентстве физической культуры и спорта Мелис Тобокелов, а также родные и болельщики.

На мировом первенстве Денис Петрашов завоевал бронзовую медаль, заняв 3-е место в финале на дистанции 100 метров брассом. Это стало ещё одним важным достижением в карьере титулованного кыргызстанского пловца.

15-летняя Айымкыз Айдаралиева также представила Кыргызстан на соревнованиях. Она выступила на дистанции 100 метров вольным стилем, где среди 84 участниц заняла 61-е место с результатом 1 минута 01,45 секунды.

Чемпионат мира стал важным этапом подготовки кыргызстанских пловцов к следующим международным соревнованиям, включая Олимпийские игры.