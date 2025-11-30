Погода
$ 87.26 - 87.61
€ 100.57 - 101.57

Глава Минцифры: Граждане сами увидят свои рецепты и льготы в "Тундуке"

78  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан готовится к серьёзным изменениям в сфере цифровых медицинских услуг. Автоматизированные справки, электронные рецепты и единая база данных пациентов постепенно внедряются в работу. О том, как технологии помогают упростить получение медицинских услуг и какие новые возможности появятся в приложении "Тундук", корреспонденту VB.KG рассказал министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов во время круглого стола "Здоровое сердце".

Министр отметил, что в последние месяцы цифровизация медицинской сферы перешла в активную фазу.

- Мы недавно передали цифровизацию Министерства здравоохранения в ООО "Тундук". Вся IT-команда Минздрава полностью перешла туда, и сейчас мы активно усиливаемся именно в социальном блоке, - пояснил Азамат Жамангулов.

Одним из наиболее востребованных нововведений стали автоматизированные медицинские справки, которые теперь доступны гражданам без лишних походов по учреждениям.

- Одним из последних полезных сервисов, появившихся в мобильном приложении "Тундук", стала автоматизированная справка 083, а также справки из наркологии и психоневрологического диспансера, - отметил министр.

По его словам, именно получение этих документов раньше занимало у людей много времени: нужно было посещать несколько организаций, ждать очередей и самостоятельно относить документы в ведомства.

Теперь же вся информация формируется автоматически и отображается в приложении. Однако пройти медицинское обследование для справки 083 гражданам всё равно необходимо.

- Если по итогам обследования справка не появляется в приложении, это означает, что один из врачей дал отрицательное заключение. Тогда человеку нужно выяснить причину. Если все заключения положительные, документ автоматически появляется в "Тундуке", - объяснил Жамангулов.

Министр подчеркнул, что ведомство делает упор на социальные сервисы, и одним из ключевых проектов станет запуск электронного рецепта.

- Сейчас мы разрабатываем такой сервис, как электронный рецепт. Врачи больше не будут выписывать рецепты на бумаге всё будет храниться в единой базе, а гражданин увидит рецепт в приложении, - сказал он.

По его словам, важная часть работы - обеспечение прозрачности системы льготных лекарств, о которых многие граждане даже не знают.

- Мы хотим, чтобы приложение автоматически показывало, имеет ли человек льготы: пенсионер он, относится к определённой категории заболеваний или имеет право на бесплатные препараты. К сожалению, многие граждане не знают, что могут получать лекарства бесплатно или со скидкой, - подчеркнул министр.

Он добавил, что электронный рецепт станет частью единой цифровой медицинской истории пациента.

- Все назначения будут храниться в базе. Когда человек придёт в другую больницу, врач увидит, какие лекарства уже назначались, какое лечение проходил пациент раньше. Да, это будет полноценная медицинская история, - подтвердил Жамангулов.

По словам министра, в разработке находятся и другие цифровые сервисы, о которых граждан будут информировать по мере внедрения.

- Мы усердно работаем над этим. Сервисов ещё много, и по мере запуска мы будем информировать население, - заключил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448883
Теги:
Минздрав, информационные технологии, Кыргызстан, здоровье, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  