Глава Минцифры: Граждане сами увидят свои рецепты и льготы в "Тундуке"

Кыргызстан готовится к серьёзным изменениям в сфере цифровых медицинских услуг. Автоматизированные справки, электронные рецепты и единая база данных пациентов постепенно внедряются в работу. О том, как технологии помогают упростить получение медицинских услуг и какие новые возможности появятся в приложении "Тундук", корреспонденту VB.KG рассказал министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов во время круглого стола "Здоровое сердце".

Министр отметил, что в последние месяцы цифровизация медицинской сферы перешла в активную фазу.

- Мы недавно передали цифровизацию Министерства здравоохранения в ООО "Тундук". Вся IT-команда Минздрава полностью перешла туда, и сейчас мы активно усиливаемся именно в социальном блоке, - пояснил Азамат Жамангулов.

Одним из наиболее востребованных нововведений стали автоматизированные медицинские справки, которые теперь доступны гражданам без лишних походов по учреждениям.

- Одним из последних полезных сервисов, появившихся в мобильном приложении "Тундук", стала автоматизированная справка 083, а также справки из наркологии и психоневрологического диспансера, - отметил министр.

По его словам, именно получение этих документов раньше занимало у людей много времени: нужно было посещать несколько организаций, ждать очередей и самостоятельно относить документы в ведомства.

Теперь же вся информация формируется автоматически и отображается в приложении. Однако пройти медицинское обследование для справки 083 гражданам всё равно необходимо.

- Если по итогам обследования справка не появляется в приложении, это означает, что один из врачей дал отрицательное заключение. Тогда человеку нужно выяснить причину. Если все заключения положительные, документ автоматически появляется в "Тундуке", - объяснил Жамангулов.

Министр подчеркнул, что ведомство делает упор на социальные сервисы, и одним из ключевых проектов станет запуск электронного рецепта.

- Сейчас мы разрабатываем такой сервис, как электронный рецепт. Врачи больше не будут выписывать рецепты на бумаге всё будет храниться в единой базе, а гражданин увидит рецепт в приложении, - сказал он.

По его словам, важная часть работы - обеспечение прозрачности системы льготных лекарств, о которых многие граждане даже не знают.

- Мы хотим, чтобы приложение автоматически показывало, имеет ли человек льготы: пенсионер он, относится к определённой категории заболеваний или имеет право на бесплатные препараты. К сожалению, многие граждане не знают, что могут получать лекарства бесплатно или со скидкой, - подчеркнул министр.

Он добавил, что электронный рецепт станет частью единой цифровой медицинской истории пациента.

- Все назначения будут храниться в базе. Когда человек придёт в другую больницу, врач увидит, какие лекарства уже назначались, какое лечение проходил пациент раньше. Да, это будет полноценная медицинская история, - подтвердил Жамангулов.

По словам министра, в разработке находятся и другие цифровые сервисы, о которых граждан будут информировать по мере внедрения.

- Мы усердно работаем над этим. Сервисов ещё много, и по мере запуска мы будем информировать население, - заключил он.