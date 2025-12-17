Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

В Кыргызстане запущен единый государственный портал egov.kg

101  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Кабинета Министров – руководитель администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании официально представил единый государственный портал egov.kg.

Открывая презентацию, глава кабмина подчеркнул ключевую роль открытого и прозрачного взаимодействия государства с гражданами, а также необходимость своевременного и достоверного информирования населения.

"Государственные органы должны работать прозрачно и открыто. Мы обязаны доводить до населения актуальную и проверенную информацию. Сегодня значительную роль играют социальные сети и СМИ, однако нередки случаи искажения информации и распространения недостоверных данных. В этих условиях ключевым инструментом взаимодействия с населением должны стать официальные веб-сайты государственных органов", – заявил Адылбек Касымалиев.

Глава Кабмина отметил, что прежде государственные веб-ресурсы не в полной мере выполняли функцию официальной "витрины" органов власти. Для исправления этой ситуации была проведена масштабная аналитическая работа и оценка существующих сайтов, по итогам которой была одобрена концепция создания единого государственного информационного портала egov.kg.

Было подчеркнуто, что портал egov.kg уже запущен и доступен для пользователей. В настоящее время ведется активная работа по поэтапному переносу сайтов министерств и ведомств на новую единую платформу. В перспективе к порталу будут подключены все остальные государственные органы.

На портале уже доступны полноценные страницы всех министерств с официальной информацией, ключевыми документами и контактными данными. Понятный интерфейс и удобный поиск позволяют пользователям оперативно находить необходимые государственные услуги, актуальные данные и контактную информацию соответствующих органов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453543
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  