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Томас Парти переходит в "Вильярреал" после ухода из "Арсенала"

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший полузащитник "Арсенала" Томас Парти продолжит карьеру в испанской Ла Лиге. Как сообщает издание AS, ганский футболист достиг соглашения с "Вильярреалом" и подпишет однолетний контракт на следующей неделе.

Парти покинул "Арсенал" по окончании сезона 2024/25 в статусе свободного агента, завершив пятилетнее пребывание в лондонском клубе. За это время он провёл 167 матчей и дважды был близок к победе в Премьер-лиге. Тренер "Арсенала" Микель Артета был заинтересован в продлении контракта, однако стороны не сумели договориться.

В новом клубе Парти может сыграть вместе с другим экс-футболистом "Арсенала" Николя Пепе.

После ухода из Англии Парти оказался в центре скандала - его обвиняют по пяти эпизодам изнасилования и одному сексуального насилия, которые, по данным полиции, произошли в 2021 и 2022 годах. Футболист отрицает обвинения и, по словам его адвоката, "намерен доказать свою невиновность в суде". Заседание состоится 5 августа в Вестминстерском магистратском суде.

Напомним, Парти перешёл в "Арсенал" в 2020 году из "Атлетико" за £45 миллионов.


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URL: https://www.vb.kg/448897
Теги:
футбол, Испания
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