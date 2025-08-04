Касымалиев поручил кардинально упростить процедуру замены водительских прав

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании администрации президента объявил о запуске нового челленджа в рамках программы "Правительственные акселераторы", нацеленного на существенное упрощение процесса замены национальных водительских удостоверений в Кыргызстане.

По данным кабмина, целью инициативы является устранение избыточных бюрократических процедур и перевод процесса замены водительских удостоверений полностью в онлайн-формат, что позволит гражданам экономить время и получать государственные услуги быстро и удобно.

"Мы намерены решить проблему, которая касается каждого водителя, – это чрезмерные бюрократические препоны при замене водительского удостоверения. С этой проблемой сталкивается практически каждый гражданин, и она затрагивает повседневную жизнь", – заявил Адылбек Касымалиев.

Глава кабмина подчеркнул, что существующая система требует от граждан неоднократных посещений госучреждений и длительного ожидания в очередях

"В настоящее время для замены водительского удостоверения гражданин вынужден, как минимум, дважды посещать государственное учреждение и часами стоять в очереди. Сначала тратит до полутора часов на подачу заявления в бумажном виде, а затем, в другой день, приходит для получения готового удостоверения.

Общая продолжительность этого процесса, включая время изготовления удостоверения, составляет не менее 4 рабочих дней, что недопустимо в 21 веке! Более того, сбор 5 различных документов в бумажном виде, обход нескольких кабинетов внутри одного учреждения – это не только отнимает время и ресурсы, но и создает неоправданные неудобства для граждан", - подчеркнул глава кабмина.

Он привел статистику, наглядно демонстрирующую масштаб проблемы.

"В 2024 году было выдано 124 520 водительских удостоверений национального образца, из которых 54 481 удостоверение было выдано путем замены. Уже за первые 6 месяцев 2025 года было выдано 85 816 удостоверений, из которых 47 253 – путем замены. Эти цифры свидетельствуют о высоком спросе и острой необходимости в упрощении процесса", - сказал Касымалиев.

Он отметил, что корень проблемы кроется в разрозненности государственных услуг, отсутствии возможности онлайн-подачи заявки и оплаты, а также в преимущественном использовании бумажного документооборота.

"Мы должны полностью перевести процесс в онлайн-формат! Подача заявления, загрузка необходимых документов, осуществление оплаты и получение готового удостоверения должны осуществляться через мобильное приложение "Түндүк", - отметил глава кабмина.

"Реализация этих мер позволит гражданам завершать процедуру замены водительского удостоверения в течение 5-10 минут, не выходя из дома. В результате реформы будет достигнута значительная экономия времени для граждан, повысится эффективность работы государственных органов и укрепится доверие к власти", - заключил глава кабмина, напомнив, что реализация этих мер должна быть завершена в течение 100 дней.

Источник: Кабар