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В селе Беш-Таш начнет работу завод по производству питьевой воды "Арашан"

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- Светлана Лаптева
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В третьем квартале 2025 года в селе Беш-Таш Таласского района начнет работу мини-завод по производству питьевой минеральной воды под брендом "Арашан". Реализация проекта осуществляется при финансовой поддержке Таласского районного фонда развития.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, на строительство предприятия выделено 13,5 миллиона сомов, при этом 7 миллионов сомов отдельно направлены на закупку оборудования.

Строительные работы полностью завершены, в настоящее время проводится тендер на приобретение производственного оборудования.

После запуска нового производства будет создано от 7 до 10 новых рабочих мест. Это поспособствует улучшению социально-экономического положения местного населения и обеспечит доступ к качественной минеральной воде.

Таласский районный фонд развития продолжает реализацию программ по развитию сельского хозяйства и сельской инфраструктуры, направленных на повышение качества жизни в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/448904
Теги:
вода, Таласская область
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