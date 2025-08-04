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В селах Бостери и Чоң-Сары-Ой задержали двух человек с наркотиками

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе профилактического рейда в ночных клубах Иссык-Кульского района 2–3 августа 2025 года у двух посетителей были обнаружены подозрительные вещества, предположительно наркотические (ЧАРС). Один задержанный - житель Токмока 1993 года рождения, другой - житель Бишкека 1996 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Рейд проводили сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления внутренних дел Иссык-Кульской области совместно с территориальным управлением Службы по Иссык-Кульской и Нарынской областям. Основной целью стало предотвращение распространения наркотиков в местах массового отдыха и профилактическая работа с молодёжью.

Проверки прошли в ночных клубах сёл Бостери и Чоң-Сары-Ой. Милиционеры совместно с кинологами осматривали помещения и беседовали с посетителями о вреде наркотиков.

По обоим фактам материалы зарегистрированы в Журнале учета информации ОВД Иссык-Кульского района. Назначены судебно-химические экспертизы, расследование продолжается.

УВД Иссык-Кульской области напоминает о недопустимости употребления и распространения наркотиков и призывает соблюдать закон и беречь здоровье.


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URL: https://www.vb.kg/448906
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики, УВД
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