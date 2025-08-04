В Кызыл-Кие чиновники подозреваются в хищении 4 млн сомов

В Кызыл-Кие задержаны директор С.И.М. и сотрудник Департамента Муниципальной Службы при мэрии города Кызыл-Кия Т.И. по подозрению в коррупционных нарушениях. В настоящее время они водворены в СИЗО ГКНБ, ведётся следствие.

В ходе продолжающихся оперативно-следственных мероприятий установлено, что в период с 2023 по 2024 годы директор и сотрудник департамента, действуя в сговоре с представителями различных подрядных организаций (Общественных организаций с ограниченной ответственностью), при организации тендеров на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительных работ формально проводили конкурсы. По итогам этих конкурсов победителями становились аффилированные компании, в результате чего из бюджетных средств было перечислено около четырёх миллиардов сомов на расчетные счета подставных компаний.

При этом обязательства, предусмотренные условиями заключённых договоров, не выполнены до настоящего времени. Данные обстоятельства свидетельствуют о фактах неправомерного расходования бюджетных средств, наличии признаков аффилированности участников тендерных процедур, завышении стоимости предоставляемых услуг, а также о нарушениях законодательства Кыргызской Республики