Индийские инициативы связывают Южную Азию и создают новые возможности

"Процветание соседа обеспечивает стабильность региона". Эта тихая, но твёрдая убеждённость давно определяет подход Индии к своим ближайшим партнёрам. В рамках политики "Соседство прежде всего" Индия выстраивает взаимодействие со странами Южной Азии не только из-за географической близости, но и как осознанный выбор двигаться к региональному прогрессу вместе.

На Шри-Ланке проекты при поддержке Индии принесли ощутимые изменения в повседневную жизнь. Модернизация железных дорог острова - станций, путей и сигнализации - вернула доверие пассажиров и ускорила грузоперевозки от Коломбо до Джафны. Во время финансового кризиса Индия предоставила экстренную экономическую помощь, включая многомиллиардные кредитные линии на поставки топлива и удобрений, показав, что дружба проявляется и в росте, и в трудностях.

В Мальдивах крупнейший инфраструктурный проект Индии - Greater Malé Connectivity Project - меняет способы, которыми сообщества и рынки взаимодействуют на архипелаге. Когда во время пандемии COVID-19 система здравоохранения оказалась под давлением, индийские военно-морские корабли и самолёты оперативно доставили вакцины, аппараты ИВЛ и медикаменты, подчеркнув гуманитарное партнёрство, основанное на доверии.

Связь Непала с Индией глубока - географически, культурно и экономически. Нефтепровод Мотихари–Амлекхгунд, первая транснациональная нефтяная труба в Южной Азии, обеспечил новую эру топливной безопасности. Совместные пограничные посты, трансграничные железнодорожные линии и соглашения по обмену электроэнергией продолжают укреплять партнёрство. После землетрясения 2015 года быстрая помощь Индии в восстановлении помогла восстановить тысячи домов и объектов культурного наследия в пострадавших районах.

Бутан, проверенный временем партнёр Индии, извлёк значительную выгоду из индийских инвестиций в гидроэнергетику, включая проекты Мангдечху и Тала. Экспорт электроэнергии стал опорой экономики Бутана и вкладом в зелёные энергетические цели Индии. Индийские стипендии, программы подготовки учителей и проекты по цифровой связи дополнили этот рост, повышая уровень образования и управления в Тхимпху и за его пределами.

В Бангладеше отношения углубились через совместные инфраструктурные проекты и культурные связи. Теплоэлектростанция "Майтри" в Рампале и возрождение внутренних водных путей усилили энергетическое сотрудничество и торговлю. Совместные инициативы по приграничным рынкам и цифровой интеграции создают рабочие места и упрощают коммерцию. Регулярный обмен студентами, художниками и госслужащими придаёт теплоту исторически насыщенным отношениям.

В Мьянме Индия развивает проекты, повышающие региональную связанность, такие как мультимодальная транспортная система Каладан и трёхстороннее шоссе Индия–Мьянма–Таиланд, соединяющее северо-восток Индии с Юго-Восточной Азией. Несмотря на политическую нестабильность, Индия продолжает гуманитарную и развивающую помощь, включая поставки продовольствия и медикаментов пострадавшим общинам.

Даже в Афганистане, раздираемом конфликтами, участие Индии оставило заметный след. Здание парламента в Кабуле, шоссе Заранж–Деларам и стипендии для афганской молодёжи были не просто дипломатией - это были инвестиции в будущее, основанное на мире и людях.

Принципиально важно, что индийское развитие в регионе носит не извлекающий, а партнёрский характер. Через программу Индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC) тысячи специалистов ежегодно проходят обучение в сферах сельского хозяйства, управления, реагирования на ЧС и здравоохранения, формируя сеть совместной экспертизы.

Эти инициативы - не отдельные жесты, а выражение более широкой концепции. В ней железные дороги, дороги, линии электропередач и классы школ становятся фундаментом долгосрочных партнёрств. В этом видении рост Индии неразрывно связан с ростом её соседей. И когда соседи движутся вперёд вместе - с состраданием, связанностью и уверенностью - поднимается весь регион.

Источник: https://asiannewspost.com/2025/07/29/shared-growth-shared-future-indias-neighbourhood-vision-in-action/