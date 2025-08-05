Россия кормит планету: наша страна - на пьедестале чемпионата мира по объему экспорта продовольствия и пищевых продуктов. Та самая Россия, которую склоняли и спрягали в либерально-глобалистской прессе, что, дескать, у нас весь урожай всегда пожирает хомяк, а еще - везде сплошной суглинок и повсюду окрест "зона рискованного земледелия", рассуждает на эту тему автор российского издания "РИА новости".

России, как внушалось легковерному общественному сознанию, не повезло с климатом. И уж точно не повезло с генами. Ахи, охи и вздохи оставим тем, у кого от хорошего (тем не менее) питания образовался отличный объем легких, и поговорим о том, насколько быстро, четко и почти незаметно была совершена новая русская земельная и сельскохозяйственная революция. Плоды которой - в прямом и переносном смысле - каждый и каждая может увидеть и в своем холодильнике, и на столе, и в торговле. Хоть огромной и супермаркетовской, хоть камерной и фермерской.

По всей стране. И это - главный, ключевой и самый крутой факт, которым нужно гордиться.

На то, что рутинно и обыкновенно, обычно внимания не обращают. А зря. Не обращают внимания на достигнутую сельскохозяйственную безопасность и суверенитет.

У нас все свое. От удобрений и колоссального количества земель - пусть и в зоне рискованного земледелия - до особых сортов практически всех аграрных культур. Наши сорта ягод, фруктов, овощей, злаков и прочих плодов земли выведены, выводятся или будут выведены с учетом всех климатических рисков. Они зимостойкие и отлично хранятся.

То же самое касается и удобрений - все, что требуется, чтобы подпитать русскую землю, нашу общую матушку-кормилицу, производится в стране.

К ассортименту того, что у нас и сколько имеется, вернемся чуть погодя. А сейчас стоит напомнить, куда в смысле снабжения едой и производства продуктов питания идут все "светочи прогресса и демократии".

В ЕС показатели содержания белка в сельскохозяйственном сырье падают, производство мяса и птицы стагнирует, рост цен на энергоносители - практически не контролируемый, что ведет к удорожанию овощей и фруктов.

Чтобы как-то возместить грядущее белковое голодание и дефицит витаминов у миллионов обитателей "райского сада", им предложено питаться сушеными червяками, жуками и прочими насекомыми. Не живыми, правда, а смолотыми в муку. Кроме того, и это уже стало главным трендом - тех же самых обитателей "райского сада" призывают резко сменить модель питания: для этого европейские ученые публикуют доклады о "вреде красного мяса", смертельной угрозе всякому, кто ест на завтрак яичницу, а тех, кто любит молочные продукты, вообще решено считать самоубийцами, поскольку, если вы до сих пор не в курсе, "молочка приводит к деменции".

С помощью пропаганды ЕС пытается предотвратить массовый голод и смертность, которую голод вызывает. Это не опция, а реальность: в самых развитых странах Европы бедняки - их десятки миллионов - сегодня жесточайше экономят на еде, чтобы покрыть иные траты.

Манипулировать полуголодными и вовсе голодными людьми для Европы - вечная и текущая политическая практика. Нас они пытались задушить голодом всегда, с момента основания СССР и до последних лет существования Союза. Европа, беря нас (тогда) в кольцо санкциями, искусственно занижала цены на нефть и газ и точно так же искусственно завышала цены на продовольствие. И не будем забывать, что именно голод (как думала нацистская Германия, блокируя город на Неве и лишая его жителей продовольствия) должен был заставить ленинградцев сдаться самим и сдать город.

Не слишком большой секрет: тот же способ шантажа они готовились использовать против нас, развивая зависимость от их еды и продуктов. И вот в этот раз, в середине десятых годов этого века, план западников впервые за столетие не сработал.

Русские на своей земле устроили всему Западу показательную - пусть и дистанционную - порку, полностью закрыв все импортные потребности. В хамоне и камамбере, как и в прошутто и пармезане.

Мы закрыли наши потребности по уж совершенно непостижимым для западников позициям - например, по виноделию. У нас свое шампанское, какое хотите. Свои красные, свои белые и свои розовые. Какие хотите, в любое время дня и ночи.

Нам, в отличие от тех же французов, не грозит кризис в этой отрасли, поскольку Трамп и его тарифы - не указ.

А наши принципы приготовления продуктов - квашение овощей или тот же низкотемпературный режим тушения/томления, как и использование местных продуктов, западники у нас бесстыже "скоммуниздили".

Русское питание оказалось на поверку еще и самым здоровым и полезным.

Иностранцев, впервые попавших в наши продуктовые - хоть большие, хоть маленькие - магазины, впору госпитализировать с синдромом отвисшей челюсти. На прилавках сегодня у нас в разы больше ассортимент всего, что относится к понятию "съедобное". Минус европейские перемолотые жучки и паучки.

Прилавки в разы богаче, а цены - ниже.

Россия не только гарантировала себе сытость, изобилие и продовольственную безопасность. Россия - бесконечно широкая душа - способна поддержать другие страны, если там вдруг возникнет угроза голода.

Что такое умирающие от истощения дети и их матери, мы знаем не понаслышке. И нас не нужно просить дважды оказать продовольственную помощь, где бы она и кому бы она ни потребовалась.

Щедрый наш августовский стол с дарами земли, изобильное питье - морсы и соки - обыденность нашего сегодняшнего дня.

Но, учитывая наше прошлое, на самом деле это - крупнейшее достижение внутренней политики. Закрывшись от глобалистов, мы одержали над ними абсолютно сокрушительную победу.

И нет причин, чтобы во всех других областях, где нам требуется стопроцентный суверенитет, мы выступили бы менее триумфально.