В Бишкеке пройдут Дни кино республики Татарстан

С 8 по 10 августа в столице состоятся Дни кино Татарстана. Об этом редакции VB.KG сообщили в Государственном киноцентре "Кыргызтасмасы".

По данным госпредприятия, в эти дни в кинотеатре "Ала-Тоо" будут показаны современные фильмы, снятые татарстанскими режиссерами.

Показы начнутся в 18:00. Вход свободный.

Программа кинопоказов:

- 8 августа - художественный фильм "Немая кукушка"

Режиссёр: Рауф Кубаев

- 9 августа - мелодрама "Гора влюблённых"

Режиссёр: Салават Юзеев

- 10 августа - драма "Я приду"

Режиссёр: Булат Сабитов

Организаторы приглашают всех ценителей киноискусства познакомиться с работами режиссёров Татарстана и открыть для себя новые имена и культурные сюжеты.