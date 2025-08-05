В Бишкеке пройдут Дни кино республики Татарстан

С 8 по 10 августа в столице состоятся Дни кино Татарстана. Об этом редакции VB.KG сообщили в Государственном киноцентре "Кыргызтасмасы".
По данным госпредприятия, в эти дни в кинотеатре "Ала-Тоо" будут показаны современные фильмы, снятые татарстанскими режиссерами.
Показы начнутся в 18:00. Вход свободный.
Программа кинопоказов:
- 8 августа - художественный фильм "Немая кукушка"
Режиссёр: Рауф Кубаев
- 9 августа - мелодрама "Гора влюблённых"
Режиссёр: Салават Юзеев
- 10 августа - драма "Я приду"
Режиссёр: Булат Сабитов
Организаторы приглашают всех ценителей киноискусства познакомиться с работами режиссёров Татарстана и открыть для себя новые имена и культурные сюжеты.