Погода
$ 87.30 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

В Бишкеке пройдут Дни кино республики Татарстан

213  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 8 по 10 августа в столице состоятся Дни кино Татарстана. Об этом редакции VB.KG сообщили в Государственном киноцентре "Кыргызтасмасы".

По данным госпредприятия, в эти дни в кинотеатре "Ала-Тоо" будут показаны современные фильмы, снятые татарстанскими режиссерами.

Показы начнутся в 18:00. Вход свободный.

Программа кинопоказов:

- 8 августа - художественный фильм "Немая кукушка"

Режиссёр: Рауф Кубаев

- 9 августа - мелодрама "Гора влюблённых"

Режиссёр: Салават Юзеев

- 10 августа - драма "Я приду"

Режиссёр: Булат Сабитов

Организаторы приглашают всех ценителей киноискусства познакомиться с работами режиссёров Татарстана и открыть для себя новые имена и культурные сюжеты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448916
Теги:
кино, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  