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Сон Хын Мин переходит в "Лос-А́нджелес" за 15 млн евро

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- Самуэль Деди Ирие
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Южнокорейский нападающий Сон Хын Мин официально покидает лондонский "Тоттенхэм" и продолжит карьеру в американском профессиональном футбольном клубе "Лос-А́нджелес". Как сообщает британская пресса, сумма трансфера составит £15 миллионов. Футболист уже согласовал условия контракта с американским клубом.

На пресс-конференции Сон назвал это решение "самым трудным в жизни". Он отметил, что пришёл в "Тоттенхэм" 10 лет назад юным парнем, не говорившим по-английски, и уходит взрослым и гордым человеком. За годы выступлений Сон провёл 454 матча за клуб и помог команде выиграть Лигу Европы в 2025 году - первый трофей "шпор" за 17 лет.

Сон станет одноклубником бывшего капитана "Тоттенхэма" Уго Льориса, который уже играет за Los Angeles FC. Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк назвал Сона "истинной легендой клуба и одним из лучших игроков в истории Премьер-лиги".

С переходом в "Лос-А́нджелес" Сон завершает выдающуюся главу в английском футболе и готовится к новому этапу своей карьеры в США.


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URL: https://www.vb.kg/448927
Теги:
США, футбол
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