Мария Тараярова завоевала серебро Кубка Европы по стрельбе из лука

Якутская спортсменка Мария Тараярова завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по стрельбе из классического лука среди юниоров до 21 года, проходившем в словенском городе Чатеж.

В финальном поединке Мария уступила украинской сопернице Дзвениcлаве Чернык со счётом 3:7, но продемонстрировала высокую точность и стабильность на протяжении всего турнира.

В Центре спортивной подготовки "Триумф" отметили, что Тараярова - одна из сильнейших молодых лучниц России и гордость Республики Саха (Якутия). Её успех является важным вкладом в развитие российского лукашества.