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Мария Тараярова завоевала серебро Кубка Европы по стрельбе из лука

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- Самуэль Деди Ирие
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Якутская спортсменка Мария Тараярова завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по стрельбе из классического лука среди юниоров до 21 года, проходившем в словенском городе Чатеж.

В финальном поединке Мария уступила украинской сопернице Дзвениcлаве Чернык со счётом 3:7, но продемонстрировала высокую точность и стабильность на протяжении всего турнира.

В Центре спортивной подготовки "Триумф" отметили, что Тараярова - одна из сильнейших молодых лучниц России и гордость Республики Саха (Якутия). Её успех является важным вкладом в развитие российского лукашества.


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URL: https://www.vb.kg/448941
Теги:
Россия, стрельба
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