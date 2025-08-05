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В Якутске впервые пройдет марафон Олонхо

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- Самуэль Деди Ирие
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В Якутске состоится уникальный марафон Олонхо, который пройдет в рамках чемпионатов России и Якутии по бегу на 100 км. Участники смогут выбрать дистанции на 4, 8, 21,1 и 42,2 км. Особенностью мероприятия станет специальный забег в национальных костюмах на 4 км.

Помимо спортивной части, для гостей подготовлена культурно-развлекательная программа с концертом, ярмаркой, конкурсами и бесплатными тренировками, которые будут проходить на протяжении всего августа.

Марафон Олонхо обещает стать ярким событием, объединяющим спорт и национальные традиции Якутии.


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URL: https://www.vb.kg/448942
Теги:
марафон, Россия
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