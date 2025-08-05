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Сотрудник счетной палаты задержан за вымогательство у главбуха айыл окмоту

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- Бермет Таалайбекова
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9 июля в городе Ош прошло совещание с участием председателя Камчыбека Ташиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе встречи с руководителями местных органов власти он задал вопрос начальнику территориального подразделения Счётной палаты по городу Ош, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областям Азиму Кожомуратову о возможной причастности его подчинённых к коррупции. Кожомуратов ответил, что его сотрудники взяток не берут, и пообещал уйти в отставку, если будет доказано обратное.

Вскоре после этого сотрудники ГКНБ провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был задержан государственный инспектор Счётной палаты Б.М.Ы. и его посредник гражданин КР Т.М.Ж. при получении взятки в размере 700 тысяч сом.

По данным следствия, инспектор вымогал деньги у главного бухгалтера одного из айыл окмоту Тогуз-Тороуского района за сокрытие выявленных в ходе аудиторской проверки незначительных финансовых нарушений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 343 Уголовного кодекса КР "Вымогательство взятки". Ведётся следствие.

После задержания своего подчинённого Азим Кожомуратов подал заявление об увольнении по собственному желанию.


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URL: https://www.vb.kg/448950
Теги:
задержание, Ош, Ошская область, Счетная палата
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