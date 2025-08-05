Кыргызстанские спортсмены завоевали 334 медали за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года спортсмены Кыргызстана добились впечатляющих результатов на международной арене, завоевав в общей сложности 334 медали. Об этом сообщает Государственное агентство по физической культуре и спорту КР.

Из общего числа наград кыргызстанцы выиграли:

103 золотые медали,

103 серебряные медали,

128 бронзовых медалей.

Среди наиболее значимых достижений за полгода агентство выделяет победу сборной Кыргызстана по хоккею, которая стала чемпионом группы "А" третьего дивизиона на чемпионате мира. Благодаря этому успеху команда получила право выступать во втором дивизионе группы "Б" в 2026 году.

Также достойно выступили представители других видов спорта. На чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ Эрлан Султангазиев завоевал золото, став чемпионом Азии. В художественной гимнастике Злата Аркатова одержала победу на юниорском чемпионате мира, завоевав первое место.

Кыргызстан продолжает укреплять свои позиции на международной спортивной арене, демонстрируя стабильный рост и развитие в различных дисциплинах.