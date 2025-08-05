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Кыргызстан успешно выступил на XII чемпионате мира по стренглифтингу

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана успешно выступила на XII чемпионате мира по стренглифтингу, который прошёл с 16 по 19 июля в Паттайе (Таиланд). По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали 6 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Особое достижение показал Адилет Муроков, установив мировой рекорд, подняв 87,5 килограмма на бицепс. Об этом сообщил президент Кыргызской национальной федерации по стренглифтингу Шамарал Майчиев.

Стренглифтинг - молодой и динамичный вид спорта, который набирает популярность в Кыргызстане и других странах региона. По словам председателя Международной федерации по стренглифтингу Джеенбека Мукамбетова, следующая мировая первенство пройдёт в сентябре 2026 года на побережье Иссык-Куля. Также жим на бицепс включён в программу Всемирных Игр кочевников 2026 года.

Государственное агентство по физической культуре и спорту оказало поддержку национальной команде, профинансировав чемпионат страны и поездку на мировой чемпионат.


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URL: https://www.vb.kg/448957
Теги:
Кыргызстан, спорт
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