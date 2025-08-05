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Благодаря дайверу со дна озера достали опасную конструкцию

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- Назгуль Абдыразакова
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В селе Чок-Тал Иссык-Кульского района, на пляже пансионата "Лазурный берег", с дна озера извлечена металлическая конструкция, представлявшая угрозу для жизни и здоровья отдыхающих. Об этом сообщает УВД региона.

По ее данным, опасный объект оказался крышей пирса, которая два года назад, в результате сильного шторма, была унесена в озеро.

Металлическую конструкцию под водой обнаружил профессиональный дайвер по имени Кубанычбек уулу Бекжан, который снял видео и опубликовал его в социальных сетях. Пост вызвал широкий общественный резонанс. Руководство УВД Иссык-Кульской области оперативно отреагировало на сигнал, и уже 4 августа было принято решение об извлечении конструкции для обеспечения безопасности на воде.

Сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области, при содействии драйвера Кубанычбек уулу Бекжана, извлекли металлическую конструкцию со дна озера. Сначала её отбуксировали ближе к берегу с помощью моторной лодки милиции, после чего сотрудники своими силами вытащили её на сушу.

Очевидцы, находившиеся на пляже, встретили действия милиционеров аплодисментами и выразили им благодарность за проявленную ответственность и заботу о безопасности отдыхающих.

УВД Иссык-Кульской области выражает глубокую признательность дайверу Кубанычбек уулу Бекжану за активную гражданскую позицию, за то, что не остался безразличным к состоянию окружающей среды озера и лично помог в решении опасной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/448962
Теги:
Иссык-Кульская область, милиция, безопасность
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