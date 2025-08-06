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Прием не по карману. Кто контролирует цены в частных клиниках КР?

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- Бермет Таалайбекова
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Наша читательница обратилась в редакцию VB.KG с наболевшим вопросом: почему консультация у врача в частной клинике стоит так дорого - даже когда речь идёт о здоровье ребёнка.

- Я хотела записать сына к педиатру, и в частной больнице приём стоил 1000 сомов. В государственных поликлиниках большие очереди, нужных специалистов не всегда удаётся найти, и нас просто направляют в частные клиники. Но такие цены неподъёмные, особенно для многодетных семей, пенсионеров, студентов, - говорит Светлана.

Она также недоумевает, как формируются такие тарифы: курс доллара стабилен, доходы большинства граждан не растут, на какие ориентиры тогда опираются частники?

С похожими жалобами к нам обратились и другие жители страны.

- Мы живём в Кара-Балте, - рассказывает Айгуль, мама двоих детей. - У младшей поднялась температура, участковый сказал - нужно срочно показать ЛОРу. В частной клинике приём оказался слишком дорогим для нас. Муж в отъезде, я одна с детьми. Пришлось обойтись советами по телефону.

Кто регулирует цены?

Мы направили запросы в Антимонопольную службу и Министерство здравоохранения. Ведомства пояснили, что цены на услуги в частных медицинских учреждениях формируются самостоятельно. Иными словами, государственное регулирование на этот сектор не распространяется.

Тем временем, в условиях загруженности государственных поликлиник и ограниченного доступа к специалистам, всё больше пациентов вынуждены обращаться именно в частные медцентры - несмотря на высокую стоимость приёма и диагностики.

Прецедент был - но в лабораториях

В марте 2024 года Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) поднял вопрос высокой стоимости услуг в частных медицинских лабораториях. Тогда ведомство провело встречи с крупнейшими игроками рынка и добилось снижения цен на лабораторные исследования. В список вошли:

"Интелмед" (Лаборатория Бонецкого)

"Аквалаб"

"Евролаб"

"Гемотест"

"Экспресс-Плюс"

"Медикана"

"Клиника Лазмед"

"Хуман"

"Интер-Лаб" (Инвитро)

"Интермедикал"

"Фарватер"

Кроме того, поставщики реагентов снизили цены на расходные материалы до 15%. Это был редкий случай, когда силовое ведомство вмешалось в сферу здравоохранения в интересах пациентов. Однако в отношении частных клиник аналогичных шагов пока не предпринималось. При этом стоимость многих медуслуг по-прежнему остаётся ощутимой для семей с ограниченным бюджетом.

Что дальше?

Пока вопрос регулирования цен в частной медицине остаётся вне фокуса государственных структур, многие пациенты оказываются перед сложной дилеммой: ждать своей очереди в поликлинике или обращаться в частный центр, где услуги обходятся ощутимо дороже.

ГКНБ продолжает заявлять о борьбе с нарушениями в системе здравоохранения. Но в части обеспечения доступности платных медицинских услуг пока не выработано единого подхода или решения на уровне политики.

Тем временем всё больше кыргызстанцев вынужденно откладывают визит к врачу или отказываются от обследований - просто потому что это не вписывается в семейный бюджет. И чем дольше сохраняется такая ситуация, тем выше риски для здоровья людей и устойчивости системы в целом.

Мнение редакции

Медицина - это не роскошь и не опция. Это жизненно важная необходимость. И если приём у врача стоит столько же, сколько человек зарабатывает за день или неделю, - значит, в стране нарушен принцип социальной справедливости.

Вопрос Светланы - это голос тысяч кыргызстанцев. Почему забота о здоровье гражданина превращается в привилегию, а не в гарантированное право? Ответ на него требует неравнодушия - и от общества, и от власти.


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URL: https://www.vb.kg/448974
Теги:
сдача крови, цены, Кыргызстан
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