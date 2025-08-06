Погода
$ 87.22 - 87.70
€ 100.47 - 101.47

Жеребьевка отбора на Кубок Азии среди девушек - 7 августа

120  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

7 августа состоится жеребьевка квалификационного этапа Кубка Азии-2026 среди девушек до 17 лет, в котором примет участие и юношеская женская сборная Кыргызстана (U-17).

Квалификационные матчи с участием кыргызстанской команды пройдут в Бишкеке с 13 по 17 октября текущего года.

Финальная стадия Кубка Азии (U-17) среди девушек пройдет в Китае с 30 апреля по 17 мая 2026 года. Всего в решающем этапе турнира сыграют 12 сборных.

В отборочном раунде примут участие 27 национальных команд, которые будут разбиты на 8 групп. Четыре сборные, которые представят Азию на чемпионате мира (U-17) среди девушек в 2025 году, автоматически получат путевки в финальную часть турнира. Победители восьми отборочных групп присоединятся к ним и составят полный список участников финала Кубка Азии.

Прямую трансляцию жеребьевки, которая начнется в 12:00 по бишкекскому времени, можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале АФК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448983
Теги:
футбол, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  