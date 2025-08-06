Жеребьевка отбора на Кубок Азии среди девушек - 7 августа

7 августа состоится жеребьевка квалификационного этапа Кубка Азии-2026 среди девушек до 17 лет, в котором примет участие и юношеская женская сборная Кыргызстана (U-17).

Квалификационные матчи с участием кыргызстанской команды пройдут в Бишкеке с 13 по 17 октября текущего года.

Финальная стадия Кубка Азии (U-17) среди девушек пройдет в Китае с 30 апреля по 17 мая 2026 года. Всего в решающем этапе турнира сыграют 12 сборных.

В отборочном раунде примут участие 27 национальных команд, которые будут разбиты на 8 групп. Четыре сборные, которые представят Азию на чемпионате мира (U-17) среди девушек в 2025 году, автоматически получат путевки в финальную часть турнира. Победители восьми отборочных групп присоединятся к ним и составят полный список участников финала Кубка Азии.

Прямую трансляцию жеребьевки, которая начнется в 12:00 по бишкекскому времени, можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале АФК.