Из-за высокого урожая цена сена в КР снизилась по сравнению с прошлым годом

В Ат-Башинском районе Нарынской области активно идут работы по сбору кормов. В этом году в районе благодаря обильным осадкам и строгому соблюдению агротехнических требований урожай сена оказался высоким.

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, по району в общей сложности скошено сено на площади 27 тысяч гектаров, в основном это эспарцет, овёс и другие кормовые культуры. По состоянию на сегодняшний день сено полностью скошено на площади более 6000 гектаров, и фермеры находятся на завершающей стадии заготовки кормов к зиме.

Из-за высокого урожая цена на сено в этом году значительно снизилась по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году один тюк сена стоил 220–280 сомов, то сейчас его цена составляет 150–200 сомов. Это создаёт значительные облегчения для тех, кто занимается животноводством, и способствует более доступному обеспечению кормами.

Кроме того, в некоторых сельских округах района для покрытия потребности в кормах сено доставляют даже с отдалённых пастбищ. По словам местных жителей, работы по заготовке кормов завершатся в ближайшую неделю, и хозяйства будут полностью готовы к зиме.