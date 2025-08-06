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Голландские футболисты готовят иск против ФИФА

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- Самуэль Деди Ирие
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Группа голландских футболистов готовит общеевропейский коллективный иск против Международной федерации футбола (ФИФА), заявляя, что трансферные правила организации наносят им значительный финансовый ущерб.

По информации агентства Reuters со ссылкой на фонд Justice for Players ("Справедливость для игроков"), футболисты оценивают свои убытки в сумму около одного миллиарда евро.

Ранее Ла Лига подала иск против ФИФА в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за изменения формата клубного чемпионата мира, который с 2025 года будет включать 32 команды. Руководство испанского чемпионата считает, что подобные изменения негативно влияют на футбольную экосистему.

ФИФА возглавляет Джанни Инфантино, который занимает этот пост с февраля 2016 года и переизбран на второй срок, срок которого продлится до 2027 года.


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URL: https://www.vb.kg/448990
Теги:
ФИФА, футбол
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