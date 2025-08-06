Рахим Стерлинг и восемь игроков исключены из состава "Челси"

Перед началом нового сезона "Челси" исключил из раздела с основным составом на официальном сайте сразу девять игроков, среди которых бывшая звезда сборной Англии Рахим Стерлинг. Это свидетельствует о том, что клуб не планирует использовать их в ближайшем будущем.

"Челси" уже расстался с восемью футболистами основной команды этим летом, включая Нони Мадуйке, Жоау Феликса и Кепу Аррисабалагу. Ожидаются новые уходы до закрытия летнего трансферного окна.

В числе отсутствующих на сайте также оказались Армандо Брожа и Лесли Угочуку, которые, по сообщениям СМИ, близки к переходам в "Бернли". Помимо них, из списка пропали Бен Чилвелл, Аксель Дисаси, Ренато Вейга, Карни Чуквуэмека, Давид Датро Фофана и выпускник академии Альфи Гилкрист.

Украинский вингер Михаил Мудрик остаётся в составе, однако сейчас он вне игры из-за возможной четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Мудрик отрицает умышленное употребление запрещённых веществ и надеется на скорое возвращение.

Для усиления атакующей линии "Челси" подписал Джейми Гиттенса из "Боруссии Дортмунд" и Эстевао Виллиана из "Палмейраса".