Кыргызстанские поисковики поддержали новый закон в России

В России вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений, памятников, обелисков, стел и других мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

За такие действия теперь предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей либо лишения свободы сроком до 5 лет. Закон распространяется как на объекты, расположенные на территории России, так и за её пределами.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что "уголовная ответственность мера строгая, но необходимая, особенно в условиях, когда в некоторых западных странах намеренно искажают историческую правду, разрушают памятники и захоронения советских воинов".

"Наша задача - сохранить память о героях и не допустить надругательства над местами их покоя, - подчеркнул он.

Документ был принят 15 июля 2025 года и поддержан депутатами единогласно. Среди отягчающих обстоятельств - участие в преступлении группы лиц, применение насилия или угроз, а также осквернение мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной.

В Кыргызстане инициативу российских законодателей поддержали представители поискового движения "Наша Победа-Биздин Жениш". По их словам, братские захоронения и памятники, установленные в честь кыргызстанцев, погибших в годы Второй мировой, требуют системной поддержки. За многими могилами ухаживают закрепленные школы и организации, однако этого недостаточно.

Поисковики также обратились к депутатам и представителям Министерства обороны КР с просьбой отреагировать на давнюю инициативу - провести полную цифровизацию архивных документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, которые хранятся в военных комиссариатах и архивах, чтобы создать единую электронную базу данных КР.

Кроме того, участники движения считают, что Кыргызстану необходим аналогичный закон, который бы обеспечил регистрацию и надлежащее оформление всех воинских захоронений, памятников, обелисков, в том числе воинских кубиков на гражданских кладбищах. Также предлагается на законодательном уровне закрепить шефство за этими объектами - за образовательными учреждениями, общественными и военно-патриотическими организациями.

По их мнению, необходимо системно привлекать школьников, студентов и даже курсантов кыргызстанцев, проходящих обучение в военных вузах России, к уходу за захоронениями и уточнению информации о соотечественниках, числящихся пропавшими без вести.

Принятие подобного закона в КР позволило бы не только укрепить память о погибших, но и установить ответственных за содержание памятников и музеев, уточнить источники их финансирования, а также провести необходимые реставрационные работы.

"Музеи при школах - это тоже места памяти, хранящие уникальные артефакты. Их заброшенное состояние, как и запущенные захоронения и мемориальные плиты, говорит о небрежном отношении к собственной истории. Прибирать такие объекты лишь по праздникам - это неприемлемо", - считают представители поискового движения.