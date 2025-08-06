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Тайлак Нуражы заменит Сонга Кенана на турнире UFC Fight Night в Шанхае

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- Самуэль Деди Ирие
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Этнический казах из Китая Тайлак Нуражы (11-1) выйдет на замену на турнире UFC Fight Night, который пройдет 23 августа в Шанхае. Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Тайлак, известный под прозвищем "Супер Саян", может встретиться с ирландцем Кифером Кросби вместо Сонга Кенана. Все 11 побед в карьере бойца - досрочные, включая 10 нокаутов.

24-летний спортсмен из Чэнду стал широко известен после яркой победы на реалити-шоу Road to UFC в 2023 году. В феврале 2024 года он выступил в казахстанской лиге Naiza, где нокаутировал бразильца Дугласа Пуму.

Сейчас Тайлак находится на серии из пяти досрочных побед подряд, три из которых пришлись на первый раунд.

Кроме него, в Шанхае выступят казахи из Китая - Сайран Нурданбек и Максат Кайсар, а также казахстанский полутяж Дияр Нургожай, который встретится с кыргызстанцем Ураном Сатыбалдиевым.


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URL: https://www.vb.kg/448998
Теги:
Казахстан, смешанные бои
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