Новая современная бойня в Раззакове гарантирует безопасность продукции

217  0
- Светлана Лаптева
В городе Раззаков Баткенской области работает современная бойня, соответствующая всем необходимым требованиям. Объект был построен в 2024 году частным предпринимателем, общий сметный бюджет составил 18 миллионов сомов. Сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Новая бойня оснащена в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами и способна в среднем перерабатывать до 30 голов крупного рогатого скота и 50 голов мелкого скота (овцы, козы) в день.

Этот объект направлен на обеспечение местного населения чистыми, безопасными и контролируемыми мясными продуктами, играя важную роль в обеспечении ветеринарной безопасности региона.

С запуском предприятия в городе были созданы дополнительные постоянные рабочие места, и местные жители получили возможность трудоустройства. Подобные инвестиции способствуют экономическому развитию региона и повышению качества жизни населения.


Теги:
Баткенская область
