В Кыргызстане появится тематический парк мирового уровня

Фонд развития туризма при Кабмине КР и Чуйская районная администрация подписали меморандум с американской компанией IdeAttack, Inc. – признанным мировым экспертом в создании тематических парков. Именно эта компания стояла за разработкой известных парков развлечений в США, ОАЭ, Китае и Южной Корее.

Теперь впервые в Центральной Азии IdeAttack реализует свой проект именно у нас – в Кыргызстане. В Чуйском районе, недалеко от Токмока, на участке площадью 50 гектаров начнется строительство тематического парка, который, по мнению экспертов, станет настоящей визитной карточкой страны.

Парк будет оформлен в уникальном стиле - с архитектурой, вдохновлённой фэнтези-образами Центральной Азии. Посетителей ждут:

– аттракционы по мотивам эпоса "Манас",

– историко-культурные зоны, посвящённые Великому Шёлковому пути,

– масштабные шоу с национальной музыкой, танцами и театральными постановками,

– интерактивные мастер-классы: от изготовления юрт и валяния войлока до уроков верховой езды и секретов традиционной кухни.

Участок под проект уже прошёл международную экспертизу и соответствует высоким стандартам. Как сообщили в Фонде туризма, к переговорам с IdeAttack кыргызская сторона готовилась с начала 2024 года. Итог – подписание меморандума и старт крупного международного проекта.

– Это будет первый тематический парк международного уровня в Кыргызстане. Мы уверены, что он даст мощный толчок развитию туризма, создаст новые рабочие места и привлечет внимание туристов со всего мира, – подчеркнули в Фонде.

Строительство парка станет символом того, как культура, история и современные технологии могут объединиться, чтобы превратить Кыргызстан в один из центров культурного туризма на евразийском пространстве.