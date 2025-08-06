Кыргызстан участвует в IV Военно-спортивных играх СНГ в Москве

В Москве, в здании Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе состоялось торжественное открытие IV Военно-спортивных игр Вооружённых Сил государств – участников Союза Независимых Государств. Об этом сообщает Минобороны КР.

Данные игры проходят в рамках празднования 80-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне – важного события, широко отмечаемого во всех странах бывшего СССР, включая Кыргызстан.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие – спортсмены из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

В рамках IV Военно-спортивных игр участники будут соревноваться в армейском рукопашном бое, офицерском троеборье, самбо, гиревом спорте и стрельбе из штатного оружия.

Делегацию Вооружённых Сил Кыргызской Республики возглавляет начальник отдела физической подготовки и спорта Главного управления боевой подготовки Генерального штаба ВС, полковник Мирлан Исмаилов. Спортсмены нашей страны участвуют во всех дисциплинах программы и настроены бороться за медали самой высокой пробы.