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В городе Раззаков введён в эксплуатацию современный скотный рынок

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- Светлана Лаптева
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В городе Раззаков Баткенской области полностью введён в эксплуатацию муниципальный скотный рынок. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза. По ее данным, рынок расположен на участке №781 в районе Топ-Терек города Раззаков и занимает общую площадь в 60 000 м², из которых строительные работы были проведены на 14 500 м².

Общая сметная стоимость проекта составила 50 558 104 сома. На сегодняшний день на реализацию первого и второго этапов проекта было израсходовано 25 988 507 сомов.

Мощность скотного рынка следующая:

1000 голов крупного рогатого скота,

100 лошадей,

5000 голов мелкого рогатого скота.

На сегодняшний день рынок функционирует и приносит доход от 70 000 до 150 000 сомов в неделю.

Также в планах на 2025 год - укладка асфальта внутри территории и строительство специального изолятора для больных животных.

С вводом в эксплуатацию скотного рынка для жителей города Раззаков улучшились ветеринарные, торговые и санитарные условия, а в сельскохозяйственной сфере был создан дополнительный источник дохода.


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URL: https://www.vb.kg/449022
Теги:
Баткенская область, Минсельхоз, строительство
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