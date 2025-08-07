Погода
Минсельхоз призывает фермеров Кыргызстана сеять озимую пшеницу

- Светлана Лаптева
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает фермеров сеять озимую пшеницу. Такую информацию распространяет пресс-служба ведомства, которое приводит следующие аргументы в пользу данной культуры.

Озимая пшеница - надёжный способ эффективно использовать труд, получать высокий урожай и обеспечивать стабильный доход. Почему выгодно выбирать именно озимую пшеницу?

1. Высокий урожай - высокий доход

Озимая пшеница даёт до 20% больше урожая по сравнению с яровой. А высокий урожай - это высокий доход. На качественное зерно всегда сохраняется стабильный спрос.

2. Раннее созревание

Период вегетации у озимой пшеницы начинается раньше, чем у яровой, и она созревает быстрее. Это даёт возможность либо получить второй урожай, либо раньше освободить поле для других культур.

3. Устойчивость к засухе

Осенью в почве больше влаги, чем весной. Это способствует хорошему прорастанию семян и формированию сильной корневой системы, которая помогает растению пережить засушливый период.

4. Накопление питательных веществ

Озимые культуры успевают использовать осенние осадки и тепло для накопления питательных веществ, что положительно влияет на их рост и развитие. Кроме того, осенью меньше сорняков, что упрощает борьбу с ними.

5. Рациональное распределение времени и снижение нагрузки весной

Посев осенью снижает весеннюю нагрузку на фермеров и позволяет своевременно выполнять другие важные сельскохозяйственные работы.


Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
