В селе Кызыл-Бел 500 гектаров земли обеспечат системой капельного орошения

В селе Кызыл-Бел Баткенского района планируется реализация крупного проекта по капельному орошению 500 гектаров земли.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, в рамках проекта будет проложена водопроводная труба протяжённостью 13,4 км от магистрального канала в городе Баткен, а также построено водохранилище объёмом 10 000 кубометров. Общая сметная стоимость проекта составляет 177,5 млн сомов. Завершение работ запланировано на ноябрь 2026 года.

После реализации проекта:

Фермеры будут бесперебойно обеспечены оросительной водой, что повысит урожайность и доходы;

Будут созданы условия для выращивания плодовых садов и активизации работы кооперативов;

В регионе появятся стабильные рабочие места, улучшится качество жизни;

Водные ресурсы будут использоваться рационально, внедрятся современные агротехнологии;

В государственный и региональный бюджеты поступят дополнительные доходы.

Этот масштабный проект, реализуемый в селе Кызыл-Бел, - важный шаг на пути к новому уровню развития сельского хозяйства. Система капельного орошения на площади в 500 гектаров станет устойчивым источником дохода для местных жителей и внесёт значительный вклад в экономическое развитие региона и страны в целом.