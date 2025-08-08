В селе Кызыл-Бел 500 гектаров земли обеспечат системой капельного орошения

В селе Кызыл-Бел Баткенского района планируется реализация крупного проекта по капельному орошению 500 гектаров земли.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, в рамках проекта будет проложена водопроводная труба протяжённостью 13,4 км от магистрального канала в городе Баткен, а также построено водохранилище объёмом 10 000 кубометров. Общая сметная стоимость проекта составляет 177,5 млн сомов. Завершение работ запланировано на ноябрь 2026 года.
После реализации проекта:
Фермеры будут бесперебойно обеспечены оросительной водой, что повысит урожайность и доходы;
Будут созданы условия для выращивания плодовых садов и активизации работы кооперативов;
В регионе появятся стабильные рабочие места, улучшится качество жизни;
Водные ресурсы будут использоваться рационально, внедрятся современные агротехнологии;
В государственный и региональный бюджеты поступят дополнительные доходы.
Этот масштабный проект, реализуемый в селе Кызыл-Бел, - важный шаг на пути к новому уровню развития сельского хозяйства. Система капельного орошения на площади в 500 гектаров станет устойчивым источником дохода для местных жителей и внесёт значительный вклад в экономическое развитие региона и страны в целом.