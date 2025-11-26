В Кыргызстане обсудили меры по улучшению условий для строительных компаний

Национальное агентство по инвестициям при президенте и Союз строителей Кыргызстана договорились о совместной работе по улучшению условий в строительной отрасли и созданию более благоприятного инвестиционного климата. Такое решение было принято на рабочей встрече директора Агентства Равшанбека Сабирова с представителями отраслевого союза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны отметили необходимость укрепления взаимодействия между государственными органами и строительным сектором, а также обсуждали механизмы повышения прозрачности и предсказуемости процессов при реализации строительных проектов.

На встрече были рассмотрены ключевые вопросы развития отрасли, включая барьеры, с которыми сталкиваются застройщики, и возможности для совершенствования нормативной базы. Обе стороны выразили готовность к системному диалогу и регулярным консультациям для решения наиболее острых проблем.