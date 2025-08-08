Погода
$ 87.32 - 87.73
€ 100.47 - 101.47

"Челси" включил Михаила Мудрика в заявку на сезон-2025/26

71  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Футбольный клуб "Челси" из Лондона включил украинского вингера Михаила Мудрика в официальную заявку на сезон 2025/2026. Об этом стало известно из опубликованных данных на официальном сайте Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Ранее Мудрик был отстранён от участия в матчах из-за допинг-скандала, разгоревшегося в конце 2024 года. Тогда в его организме был обнаружен мельдоний - запрещённое вещество, после чего футболист не появлялся на поле в официальных играх.

Сообщалось, что "Челси" рассматривал возможность подачи судебного иска против игрока за нарушение условий контракта. Однако теперь клуб, судя по всему, готов дать Мудрику второй шанс.

В первом туре нового сезона Английской Премьер-лиги "Челси" сыграет против "Кристал Пэлас" на своём стадионе "Стэмфорд Бридж".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449062
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  