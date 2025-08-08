"Челси" включил Михаила Мудрика в заявку на сезон-2025/26

Футбольный клуб "Челси" из Лондона включил украинского вингера Михаила Мудрика в официальную заявку на сезон 2025/2026. Об этом стало известно из опубликованных данных на официальном сайте Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Ранее Мудрик был отстранён от участия в матчах из-за допинг-скандала, разгоревшегося в конце 2024 года. Тогда в его организме был обнаружен мельдоний - запрещённое вещество, после чего футболист не появлялся на поле в официальных играх.

Сообщалось, что "Челси" рассматривал возможность подачи судебного иска против игрока за нарушение условий контракта. Однако теперь клуб, судя по всему, готов дать Мудрику второй шанс.

В первом туре нового сезона Английской Премьер-лиги "Челси" сыграет против "Кристал Пэлас" на своём стадионе "Стэмфорд Бридж".