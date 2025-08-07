Женская сборная Кыргызстана по футболу проиграла Гонконгу

В Ханое (Вьетнам) женская сборная Кыргызстана по футболу среди игроков до 20 лет провела свой первый матч в отборочном раунде Кубка Азии. Поединок завершился поражением кыргызстанок от сборной Гонконга со счётом 1:2.

Единственный гол в составе сборной Кыргызстана забила Алина Гапарова на 68-й минуте встречи.

Кыргызстанская команда выступает в группе B, в которую также входят сборные Вьетнама и Сингапура. Следующие матчи у кыргызстанок пройдут 8 августа против Сингапура и 10 августа против Вьетнама.

Желаем нашей команде удачи и успешных игр в дальнейшем!