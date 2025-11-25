В КР внедрён новый метод посева семян, доказавший свою эффективность

В Кыргызстане впервые внедрён инновационный метод посева семян, позволяющий сократить расход удобрений, повысить урожайность и снизить рост сорняков. Его результативность подтверждена более чем десятилетней практикой. Об этом сообщил начальник Управления взаимодействия с регионами и земельных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нурдин Довлетов.

Метод уменьшает кислотность почвы и делает процесс посева более экономичным за счёт минимального использования удобрений. При посеве 200 кг ячменя на один гектар требуется всего 10 кг селитры.

Суть технологии заключается в том, что семена смешиваются с селитрой и выдерживаются 1–2 суток, за время которых успевают впитать удобрение. После этого смесь помещается в сеялку, и посев проводится без дополнительного внесения удобрений. Такой способ снижает рост сорняков и улучшает характеристики почвы. Добавление 1 кг извести делает метод ещё более эффективным.

По словам Нурдина Довлетова, он применяет данный способ более 10 лет, и метод неоднократно демонстрировал высокие показатели урожайности.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рекомендует фермерам обратить внимание на эту технологию как на практичный и экономичный инструмент в работе.