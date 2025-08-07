Погода
Муртазали Магомедов поборется за контракт с UFC

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский боец ММА Муртазали Магомедов (рекорд 9-0) примет участие в турнире Dana White"s Contender Series, где будет драться за шанс подписать контракт с UFC - ведущей мировой лигой смешанных единоборств. Об этом сообщает Профессиональная спортивная лига Octagon.

27-летний Магомедов - бывший чемпион лиги Octagon в полулегком весе. Он завоевал титул в 2023 году и успешно защитил его 6 декабря 2024 года в поединке против Клаудеси Брито из Бразилии. Тогда кыргызстанец уверенно победил соперника и сохранил статус непобеждённого.

Турнир Dana White"s Contender Series - это шоу, организованное президентом UFC Дэйной Уайтом, где перспективные бойцы со всего мира сражаются за возможность попасть в UFC. Дата боя Магомедова и имя его соперника будут объявлены позднее.

Напомним, что через этот турнир в UFC уже прошли известные спортсмены, включая Антонину Шевченко - ещё одну представительницу Кыргызстана.

Таким образом, Магомедов стоит на пороге исторического шага в своей карьере и может стать следующим кыргызстанцем в сильнейшей бойцовской лиге мира.


