Амантур Джумаев выбыл из чемпионата Азии по боксу

- Самуэль Деди Ирие
В Таиланде продолжается молодежный чемпионат Азии по боксу среди спортсменов не старше 19 лет. Представитель Кыргызстана Амантур Джумаев, выступающий в весовой категории до 55 кг, завершил выступление на стадии 1/4 финала.

Свой первый бой на турнире Джумаев провел в 1/8 финала, где встретился с Жеромом Лопезом из Филиппин. Кыргызский спортсмен уверенно одолел соперника единогласным решением судей, продемонстрировав превосходство по ходу всех трех раундов.

В четвертьфинале, который состоялся 7 августа, Джумаев встретился с представителем Таиланда. Бой выдался напряженным и конкурентным. Первый раунд судьи отдали тайскому боксеру со счетом 3:2. Во втором раунде преимущество хозяина ринга усилилось - 4:1 по судейским запискам. Несмотря на это, в заключительном третьем раунде Джумаев сумел отправить соперника в нокдаун, что добавило интриги в финальное решение.

Тем не менее, для победы этого оказалось недостаточно - раздельным решением судей победа была присуждена боксеру из Таиланда, который вышел в полуфинал. Амантур Джумаев, показав достойное выступление, покинул турнир, не сумев завоевать медаль.

Ранее в четвертьфинале выбыл еще один кыргызстанец - Ясур Таалайбек уулу (50 кг), уступив своему сопернику. Сегодня, 7 августа, на ринг выйдут еще шесть представителей Кыргызстана, которые продолжат борьбу за медали турнира.

Чемпионат Азии U-19 является важной платформой для молодых боксеров региона, а кыргызская команда показывает уверенное выступление, несмотря на сложную конкуренцию.


