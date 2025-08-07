Погода
Кыргызстанцы стали призерами турнира по бильярду в Москве

239  0
- Самуэль Деди Ирие
В Москве прошёл международный турнир по бильярду "ЛЛБ-2025. Пирамида N38", в котором приняли участие 26 игроков из России, Молдовы и Кыргызстана. Соревнования проходили в дисциплине "Комбинированная ЛЛБ с продолжением".

Представители Кыргызстана показали впечатляющие результаты: Кылычбек Шерматов из города Базар-Коргон дошёл до финала, где встретился с россиянином Микаэлом Хачатряном. В финальном матче Шерматов уступил со счётом 20:30, завоевав серебряную медаль.

В полуфинале Шерматов выиграл у своего соотечественника Абдразака уулу Дастанбека из Баткена со счётом 30:28. Дастанбек занял третье место и стал бронзовым призёром турнира.

Таким образом, кыргызстанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень игры и подтвердили свой статус сильных игроков на международной арене.


URL: https://www.vb.kg/449081
Теги:
бильярд, Кыргызстан
