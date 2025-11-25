Временные перекрытия дорог к "Манасу" введены в дни саммита ОДКБ

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" предупредило пассажиров о возможных затруднениях при подъезде к Международному аэропорту "Манас" в связи с проведением в Бишкеке саммита ОДКБ. Из-за усиленных мер безопасности движение на ряде улиц города, включая маршруты к аэропорту, временно ограничивается.

Подъезды к аэропорту могут периодически перекрываться по мере прохождения официальных делегаций. Эти меры принимают государственные службы для обеспечения безопасности участников международного мероприятия.

Пассажирам рекомендуют выезжать в аэропорт заблаговременно - минимум за 3 часа до вылета, чтобы избежать возможных задержек и спокойно пройти все предполётные процедуры.

Аэропорт "Манас" продолжает работу в штатном режиме.

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" просит учитывать временные ограничения при планировании поездки.