В селе Алга установят систему капельного орошения на площади 200 га

215  0
- Светлана Лаптева
В селе Алга айылного аймака Молдо-Нияз Кадамжайского района, начаты работы по установке системы капельного орошения с целью преобразования 200 гектаров земель в садовые угодья. Проект реализуется Кадамжайским районным управлением водного хозяйства.

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, на сегодняшний день все необходимые трубы и оборудование для системы орошения доставлены на склад. Кроме того, для бесперебойного водоснабжения участка запланировано бурение двух вертикальных скважин (СВД), и строительные работы активно продолжаются.

Первая скважина уже пробурена на глубину 140 метров, установлены обсадные трубы. Начаты работы по бурению второй скважины, к месту строительства доставлено соответствующее оборудование.

Данный проект станет важным вкладом в рациональное использование водных ресурсов Кадамжайского района, эффективное освоение сельскохозяйственных угодий и повышение урожайности. Система капельного орошения обеспечит экономное расходование воды и улучшит условия влагоснабжения сельхозкультур.


Теги:
вода, Кадамджайский район, полив
