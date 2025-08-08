Погода
$ 87.32 - 87.73
€ 100.47 - 101.47

В Нарыне сносят незаконные строения

176  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Территориальное управление Служба по земельному и водному надзору по Нарынской области при Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР совместно с мэрией города Нарын и муниципальным предприятием по управлению муниципальной собственностью и обслуживанию населения в Нарыне провело проверку объектов, вышедших за пределы "красной линии" по улице С. Орозбека, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По итогам проверки собственникам объектов, нарушившим требования законодательства, были выданы письменные предписания об устранении нарушений и восстановлении земельных участков в течение 10 дней.

В отношении граждан, не выполнивших предписания, были приняты меры - их стены были демонтированы с применением соответствующей техники.

Вместе с тем, часть жителей после проведённой разъяснительной работы самостоятельно демонтировали свои постройки, соблюдая нормы закона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449101
Теги:
Нарын, демонтаж
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  