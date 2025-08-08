В Нарыне сносят незаконные строения

Территориальное управление Служба по земельному и водному надзору по Нарынской области при Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР совместно с мэрией города Нарын и муниципальным предприятием по управлению муниципальной собственностью и обслуживанию населения в Нарыне провело проверку объектов, вышедших за пределы "красной линии" по улице С. Орозбека, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По итогам проверки собственникам объектов, нарушившим требования законодательства, были выданы письменные предписания об устранении нарушений и восстановлении земельных участков в течение 10 дней.

В отношении граждан, не выполнивших предписания, были приняты меры - их стены были демонтированы с применением соответствующей техники.

Вместе с тем, часть жителей после проведённой разъяснительной работы самостоятельно демонтировали свои постройки, соблюдая нормы закона.