Погода
$ 87.32 - 87.73
€ 100.47 - 101.47

Кыргызстанская шахматистка Эдиса Бердибаева стала чемпионкой мира

62  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанская шахматистка Эдиса Бердибаева стала чемпионкой мира в США. Об этом сообщили в Госагентстве физической культуры и спорта КР.

По их данным, вчера, 7 августа, завершился последний тур Всемирного чемпионата среди школьных команд, подведены итоги в Вашингтоне. По результатам турнира кыргызстанская шахматистка Эдиса Бердибаева стала чемпионкой мира, одержав победу в личном зачете на третьей доске.

Отмечается, что Эдиса Бердибаева набрала 8 очков из 8 возможных на третьей доске, став единственной девушкой-шахматисткой, показавшей 100% результат.

Такой же результат показал мастер ФИДЕ из Казахстана Ахилбай Имангали на второй доске. Оба спортсмена стали единственными среди 250 участников, кто добился 100% результата.

Также перед чемпионатом мира Эдиса приняла участие в чемпионате Центральной Азии. Там, в последнем туре, она одержала победу над спортсменкой из Узбекистана Зилолой Актамовой – действующей чемпионкой мира по рапиду среди девушек до 17 лет.

Информация о Эдисе Бердибаевой:

- кандидат в мастера спорта среди девушек;

- чемпионка Кыргызстана среди девушек до 18 лет в 2021 и до 20 лет в 2023 году;

- вице-чемпионка Центральной Азии 2024 года среди девочек до 14 лет;

- член олимпийской юношеской сборной до 16 лет на Олимпиаде в Азербайджане в 2022 году;

- многократный призёр чемпионатов Кыргызстана с 2020 года;

- многократный призёр международных опен-турниров;

- неоднократный призёр континентальных командных турниров.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449107
Теги:
США, чемпионат мира, шахматы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  