Кыргызстанская шахматистка Эдиса Бердибаева стала чемпионкой мира в США. Об этом сообщили в Госагентстве физической культуры и спорта КР.

По их данным, вчера, 7 августа, завершился последний тур Всемирного чемпионата среди школьных команд, подведены итоги в Вашингтоне. По результатам турнира кыргызстанская шахматистка Эдиса Бердибаева стала чемпионкой мира, одержав победу в личном зачете на третьей доске.

Отмечается, что Эдиса Бердибаева набрала 8 очков из 8 возможных на третьей доске, став единственной девушкой-шахматисткой, показавшей 100% результат.

Такой же результат показал мастер ФИДЕ из Казахстана Ахилбай Имангали на второй доске. Оба спортсмена стали единственными среди 250 участников, кто добился 100% результата.

Также перед чемпионатом мира Эдиса приняла участие в чемпионате Центральной Азии. Там, в последнем туре, она одержала победу над спортсменкой из Узбекистана Зилолой Актамовой – действующей чемпионкой мира по рапиду среди девушек до 17 лет.

Информация о Эдисе Бердибаевой:

- кандидат в мастера спорта среди девушек;

- чемпионка Кыргызстана среди девушек до 18 лет в 2021 и до 20 лет в 2023 году;

- вице-чемпионка Центральной Азии 2024 года среди девочек до 14 лет;

- член олимпийской юношеской сборной до 16 лет на Олимпиаде в Азербайджане в 2022 году;

- многократный призёр чемпионатов Кыргызстана с 2020 года;

- многократный призёр международных опен-турниров;

- неоднократный призёр континентальных командных турниров.

Источник: Кабар