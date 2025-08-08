Онлайн-торговля в Кыргызстане удвоилась за год

По данным Ozon Holdings PLC, одного из крупнейших маркетплейсов в стране, во втором квартале 2025 года объём онлайн-продаж в Кыргызстане увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Дважды выросло и количество заказов. Пользователи стали покупать чаще: в среднем на одного приходится 30 заказов в год - на шесть больше, чем год назад. Активных покупателей в Кыргызстане стало вдвое больше.

В отчёте также указано, что общее количество доставленных заказов по всей платформе превысило 539 миллионов. Всего на площадке более 60 миллионов пользователей. Выручка компании составила 245,4 млрд сомов, а продажи с учётом услуг достигли 1,03 трлн сомов. Компания также впервые зафиксировала чистую прибыль - 377,4 млн сомов.

Для обслуживания растущего спроса маркетплейс расширяет инфраструктуру в Кыргызстане. В Бишкеке работает сортировочный центр, на рынке "Дордой" - пункт приёма заказов. Продолжается развитие сети точек выдачи.