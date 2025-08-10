Погода
В Кара-Суу ремонтируют селекционную станцию по хлопководству

С июля текущего года в Кара-Суйском районе Ошской области начались ремонтные работы в учреждении "Кыргызская опытная селекционная станция по хлопководству". Ремонт осуществляется за счёт государственного финансирования, из бюджета выделено 33 миллиона сомов.

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, станция была построена в 1968 году и с момента обретения страной независимости ни разу не проходил капитальный ремонт. Завершение ремонтных работ планируется к 31 августа 2025 года.

Сегодня с ходом ремонтных работ на объекте ознакомился заместитель председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

После завершения капитального ремонта предусмотрено укрепление материально-технической базы учреждения и оснащение его новой сельскохозяйственной техникой.

На территории станции будет создан центр обслуживания фермеров, где будут работать опытные специалисты министерства. Также станция, относящаяся к научно-исследовательскому институту, станет базой для проведения научных работ.

Следует отметить, что на сегодняшний день "Кыргызская опытная селекционная станция по хлопководству" сотрудничает с китайскими предпринимателями и в рамках взаимных соглашений внедряет метод капельного орошения для экономии воды и выращивания новых сортов хлопка. Это способствует повышению урожайности, и передовые методы распространяются среди фермеров в районе.


