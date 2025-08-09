Сон Хын Мин перешёл в LAFC за рекордную сумму

Клуб "Лос-Анджелес" официально представил южнокорейскую суперзвезду Сона Хын Мина, завершив его рекордный переход из "Тоттенхэм Хотспур". 33-летний нападающий, которого считают величайшим азиатским футболистом в истории, присоединился к клубу MLS за сумму около 26,5 миллиона долларов - это самый дорогой трансфер в истории лиги.

На презентации на стадионе BMO Сон выразил радость от начала нового этапа в своей карьере: "Я здесь, чтобы побеждать и показывать красивый футбол. Что я могу сказать? Мечта сбылась. Лос-Анджелес - какой же это город!"

Футболист, который будет выступать под номером 7, признался, что изначально не рассматривал LAFC как первый вариант, но изменил решение после разговора с генеральным менеджером Джоном Торрингтоном и совета бывшего одноклубника по "Тоттенхэму" Уго Льориса, ныне вратаря LAFC.

На церемонии представления присутствовали мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, генеральный консул Южной Кореи, местные политики, десятки корейских журналистов и преданные болельщики клуба. Сон уже прочувствовал атмосферу команды, посетив победный матч Кубка лиг против "Тигрес" на этой неделе.

Ожидается, что дебют нападающего в составе LAFC состоится уже в этом месяце, а клуб рассчитывает, что его опыт поможет в борьбе за трофеи.