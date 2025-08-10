Погода
Кейн назвал партнёрство с Сон Хын Мином одним из лучших в истории АПЛ

229  0
- Самуэль Деди Ирие
Форвард "Баварии" Харри Кейн трогательно попрощался с бывшим одноклубником Сон Хын Мином, который на этой неделе покинул "Тоттенхэм Хотспур" и перешёл в "Лос-Анджелес ФК" за рекордную для MLS сумму.

Кейн и Сон за почти десять лет совместной игры оформили 47 голов в Премьер-лиге, став одним из самых результативных тандемов в истории чемпионата. Южнокореец, выступавший за "шпор" с 2015 года, провёл 454 матча, забив 173 гола и сделав 101 передачу. В мае он помог команде выиграть Лигу Европы - первый трофей за 17 лет.

"Прежде всего, он отличный человек и скромный парень. Мы всегда понимали друг друга на поле. Его карьера в "Тоттенхэме" завершилась идеально - с трофеем. Теперь у него новая глава в Лос-Анджелесе. Желаю ему удачи", - сказал Кейн после товарищеского матча "Баварии" против "Тоттенхэма".


Теги:
футбол
