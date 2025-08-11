Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.02 - 101.98

Хамзат Чимаев опроверг слухи о завершении карьеры

230  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Боец UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, развеял слухи о своем уходе из спорта в интервью YouTube-каналу ESPN MMA. По его словам, хотя иногда мысли о завершении карьеры возникают из-за усталости и травм, он по-прежнему любит бои и нуждается в заработке.

17 августа Чимаев встретится с Дрикусом дю Плесси в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

31-летний спортсмен продолжает оставаться непобеждённым в профессиональном ММА с рекордом 14 побед и ни одного поражения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449147
Теги:
смешанные бои
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  