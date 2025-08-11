Хамзат Чимаев опроверг слухи о завершении карьеры

Боец UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, развеял слухи о своем уходе из спорта в интервью YouTube-каналу ESPN MMA. По его словам, хотя иногда мысли о завершении карьеры возникают из-за усталости и травм, он по-прежнему любит бои и нуждается в заработке.

17 августа Чимаев встретится с Дрикусом дю Плесси в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

31-летний спортсмен продолжает оставаться непобеждённым в профессиональном ММА с рекордом 14 побед и ни одного поражения.